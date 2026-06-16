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Удар по Московському НПЗ: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Удар по Московському НПЗ: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)
Дрони атакували нафтопереробний завод Росії
фото: скрин з відео

Завод забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви й області у бензині

Вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці, інформує «Главком».

Атака на завод

Москва і Московська область опинилися під масованою атакою безпілотників. Моніторингові ресурси повідомляли про численні безпілотники в небі над Москвою та Московською областю. За їхніми даними, під удар міг потрапити Московський нафтопереробний завод у районі Капотня – найбільший НПЗ російської столиці.

Також повідомлялося про задимлення в районі підприємства та заходи безпеки на об'єкті. На тлі атаки в московських аеропортах вводилися тимчасові обмеження на польоти, а екстрені служби працювали в місцях падіння уламків.

Які наслідки

Завод у Капотні – це Московський нафтопереробний завод (МНПЗ), один із найпотужніших у Росії, що належить компанії «Газпромнафта». Підприємство розташоване на південному сході Москви приблизно за 450 км від кордону з Україною.

Успішна атака здатна паралізувати Московський регіон, і ось чому цей завод має стратегічне значення для РФ:

  • Контроль паливного ринку: Частка підприємства на паливному ринку Москви становить близько 35%.
  • Залежність столичного автопарку: Паливом із цього заводу заправляється кожен третій автомобіль у російській столиці.
  • Критичне забезпечення бензином: НПЗ покриває до 40% усіх потреб Москви в автомобільному бензині.
  • Критичне забезпечення дизелем: Завод забезпечує близько 50% потреб мегаполіса у дизельному пальному.
  • Інфраструктурний колапс: Підприємство є головним постачальником бітуму – з його використанням будується або ремонтується кожна друга вулиця Москви.

Це вже було

Московський нафтопереробний завод у районі Капотня вже неодноразово ставав ціллю для українських ударних безпілотників. До сьогоднішньої масштабної атаки 16 червня 2026 року, на підприємстві фіксували кілька серйозних прильотів: 

  • 17 травня 2026 року: Менш ніж місяць тому завод зазнав удару під час масованої атаки Сил оборони України. Один із дронів поцілив поблизу проходної НПЗ, внаслідок чого постраждали 12 будівельників. Через пошкодження резервуарів та обладнання підприємство було змушене тимчасово зупинити переробку нафти з міркувань безпеки. 
  • 1 вересня 2024 року: Відбулася одна з найвідоміших попередніх атак. Тоді внаслідок прильотів на МНПЗ спалахнула пожежа максимального (п'ятого) рівня складності. Удар прийшов по комбінованій установці переробки нафти «Euro+», через що завод втратив половину своєї потужності.

«Главком» писав, що у ніч проти 16 червня та вранці Москва і Московська область опинилися під масованою атакою безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін протягом кількох годин повідомляв про роботу протиповітряної оборони та знищення безпілотників, що прямували до міста. За його даними, сили ППО нібито збили понад 30 дронів.

Теги: росія бензин безпілотник Москва

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