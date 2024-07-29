На параді у РФ були відсутні всі кораблі, які атакувала Україна

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну українські військові атакували понад 20 кораблів і суден забезпечення РФ

На головному параді на честь Дня військово-морського флоту Росії, що відбувся у Санкт-Петербурзі, не було жодного з кораблів, про ліквідацію чи пошкодження яких заявляло командування армії України. Про це повідомляє BBC.

Загалом, згідно з підрахунками журналістів, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну українські військові атакували понад 20 кораблів і суден забезпечення РФ.

За повідомленням, під час трансляції головного морського параду російським глядачам 28 липня показали лише два кораблі Чорноморського флоту Росії. Загалом у параді брали участь 25 плавучих засобів – тоді як у 2021 році на параді до дня ВМФ Росії їх було удвічі більше.

Від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну українським військовим вдалося серйозно пошкодити або знищити цілу низку кораблів Чорноморського флоту Росії, який базувався в окупованому Криму. Серед них – флагман флоту крейсер «Москва», найновіший корвет «Сергій Котов», великі десантні кораблі «Саратов», «Новочеркаськ», «Цезар Куніков», кілька десантних і сторожових катерів. Решта флоту через загрози подальших ударів була передислокована з Севастополя в окупованому Криму до Новоросійська (РФ).

Міноборони Росії більшість заяв українського командування про знищення російських кораблів не коментувало.

Нагадаємо, Російська Федерація використала святкування Дня військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати об'єднання низки азіатських і близькосхідних країн проти Заходу.

До слова, диктатор Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».