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Залізничники оголосили найдовший страйк за всю історію Німеччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Залізничники оголосили найдовший страйк за всю історію Німеччини
Потяги навокзалах Німеччини будуть зупинені
dpa

Німці ризикують майже на тиждень лишитись без залізничних перевезень 

У середу, 24 січня, усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Машиністи оголосили страйк, який триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня.

Німецька спілка машиністів локомотивів (GDL) не погодилася на нову пропозицію залізничної компанії Deutsche Bahn і оголосила 6-денний страйк. Це ризикує стати найдовшим страйком за історію Німеччини.

«У середу, 24 січня, усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Страйк триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня», – йдеться у повідомленні.

Міністр транспорту ФРН Фолькер Віззінг назвав таку поведінку залізничників безвідповідальною.

Зазначається, що шестиденний страйк стане найдовшим у спорі між GDL та Deutsche Bahn та четвертим у рамках нинішніх розбіжностей стосовно оплати праці.

Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.

Минулої п’ятниці Deutsche Bahn висунула свою пропозицію, у якій йшлося про скорочення з 1 січня 2026 року робочого тижня для машиністів і провідників на 1 годину, підвищення зарплатні до квітня 2025 року на 13% у два етапи та 2850 євро премії за 32 місяці, на які укладатиметься договір.

Профспілка машиністів Німеччини GDL уже оголошувала цього року загальний страйк – із 10 по 12 січня. До того ж він збігся у часі із обіцяним протестом фермерів, які, серед іншого перекрили низку доріг у Німеччині. «Членів GDL у Deutsche Bahn AG, Transdev та City Bahn Chemnitz просять припинити роботу 10 січня о 2-й годині ночі до 18.00 12 січня. Зупинка роботи DB Cargo (вантажна компанія) розпочнеться 9 січня о 18.00», – йшлось на сайті профспілки. GDL стверджує, що залізнична компанія Deutsche Bahn не використала «різдвяне перемир'я» з профспілкою для пошуку компромісу щодо зарплат та умов праці.

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Теги: Німеччина залізниця страйк робота праця зупинка вокзал

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