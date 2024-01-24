Залізничники оголосили найдовший страйк за всю історію Німеччини

Німці ризикують майже на тиждень лишитись без залізничних перевезень

У середу, 24 січня, усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Машиністи оголосили страйк, який триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня.

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Німецька спілка машиністів локомотивів (GDL) не погодилася на нову пропозицію залізничної компанії Deutsche Bahn і оголосила 6-денний страйк. Це ризикує стати найдовшим страйком за історію Німеччини.

«У середу, 24 січня, усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Страйк триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня», – йдеться у повідомленні.

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Міністр транспорту ФРН Фолькер Віззінг назвав таку поведінку залізничників безвідповідальною.

Зазначається, що шестиденний страйк стане найдовшим у спорі між GDL та Deutsche Bahn та четвертим у рамках нинішніх розбіжностей стосовно оплати праці.

Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.

Минулої п’ятниці Deutsche Bahn висунула свою пропозицію, у якій йшлося про скорочення з 1 січня 2026 року робочого тижня для машиністів і провідників на 1 годину, підвищення зарплатні до квітня 2025 року на 13% у два етапи та 2850 євро премії за 32 місяці, на які укладатиметься договір.

Профспілка машиністів Німеччини GDL уже оголошувала цього року загальний страйк – із 10 по 12 січня. До того ж він збігся у часі із обіцяним протестом фермерів, які, серед іншого перекрили низку доріг у Німеччині. «Членів GDL у Deutsche Bahn AG, Transdev та City Bahn Chemnitz просять припинити роботу 10 січня о 2-й годині ночі до 18.00 12 січня. Зупинка роботи DB Cargo (вантажна компанія) розпочнеться 9 січня о 18.00», – йшлось на сайті профспілки. GDL стверджує, що залізнична компанія Deutsche Bahn не використала «різдвяне перемир'я» з профспілкою для пошуку компромісу щодо зарплат та умов праці.