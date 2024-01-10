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В Україні з'явиться єдина платформа відеоспостереження: для чого вона

Христина Петренко
glavcom.ua
В Україні з'явиться єдина платформа відеоспостереження: для чого вона
Близько 8 тис. камер відеоспостереення вже встановлено
фото ілюстративне

По Україні планується встановити 50 тис. камер

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. Вона слугуватиме захисту українців від злочинності. По це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження», – заявив глава уряду.

За його словами, по Україні планується встановити 50 тис. камер. Наразі близько 8 тис. вже інтегровано і ця робота продовжується постійно:

«Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни».

Відтак, за словами прем`єр-міністра, формування безпечного середовища для громадян буде одним з пріоритетів уряду на цей та наступні роки.

Нагадаємо, раніше Національна поліція України розповідала, що від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року зареєструвала на 12% менше злочинів у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. 

Зокрема, правоохоронці задокументували близько 66 тис. майнових злочинів, серед яких майже 64 тис. крадіжок. За словами Клименка, поліція встановила понад 15,4 тис. підозрюваних.

Крім того, не сприяв підвищенню злочинності період блекаутів. Навіть навпаки, рівень злочинності в Україні з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%, оскільки збільшилася кількість поліцейських на вулицях. 

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Теги: Національна поліція України міністр злочинність поліція робота Денис Шмигаль 24 лютого

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