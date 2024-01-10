В Україні з'явиться єдина платформа відеоспостереження: для чого вона

По Україні планується встановити 50 тис. камер

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. Вона слугуватиме захисту українців від злочинності. По це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження», – заявив глава уряду.

За його словами, по Україні планується встановити 50 тис. камер. Наразі близько 8 тис. вже інтегровано і ця робота продовжується постійно:

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«Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни».

Відтак, за словами прем`єр-міністра, формування безпечного середовища для громадян буде одним з пріоритетів уряду на цей та наступні роки.

Нагадаємо, раніше Національна поліція України розповідала, що від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року зареєструвала на 12% менше злочинів у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Зокрема, правоохоронці задокументували близько 66 тис. майнових злочинів, серед яких майже 64 тис. крадіжок. За словами Клименка, поліція встановила понад 15,4 тис. підозрюваних.

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Крім того, не сприяв підвищенню злочинності період блекаутів. Навіть навпаки, рівень злочинності в Україні з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%, оскільки збільшилася кількість поліцейських на вулицях.

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