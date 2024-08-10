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Засуджений у справі про вбивство Нємцова звільнився з колонії та відправився на війну проти України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Засуджений у справі про вбивство Нємцова звільнився з колонії та відправився на війну проти України
Темирлан Ескерханов поїхав на війну в Україну
фото з вільних джерел

Колишнього поліцейського з Чечні Темірлана Ескерханова випустили з колонії

Засуджений за причетність до вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова Темирлан Ескерханов вийшов на свободу з колонії та вирушив воювати проти України. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на власне джерело.

«Ескерханов підписав контракт з Міністерством оборони, був помилуваний» – заявив співрозмовник агентства.

За даними слідства, Ескерханов збирав інформацію про Нємцова, відвозив учасників злочину на автомобілі, а також допомагав їм втекти після злочину.

 Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року. У 2017 році п'ятеро уродженців Чечні були засуджені за вбивство, головним виконавцем вважається Заур Дадаєв.  Вони отримали від 11 до 20 років позбавлення волі. Згідно з вироком, роль Ескерханова полягала у стеженні за Нємцовим. Його було засуджено до 14 років ув'язнення. Жоден з них не визнав свою провину в суді.

Нагадаємо, убивство Нємцова. Журналісти-розслідувачі оприлюднили нові деталі.

Теги: вбивство засуджені

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