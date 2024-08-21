Збій у системі Прикордонної служби Канади спричинив затримки в аеропортах

Технічний збій у системі Прикордонної служби Канади призвів до затримок у проходженні кордону в аеропортах країни

Комп'ютерна система Прикордонної служби Канади зазнала збою, що призвело до сповільнення процедур перетину кордону в усіх аеропортах країни. Про це повідомила сама служба у соцмережі X.

«В аеропортах спостерігається частковий збій систем. Ми працюємо з партнерами над розв'язанням проблеми. Просимо вибачення за будь-які незручності, які може спричинити цей збій, і дякуємо за ваше терпіння», – йдеться у повідомленні.

В аеропорту Торонто підтвердили, що прикордонний контроль здійснюється, але займає більше часу, ніж зазвичай.

Наразі невідомо, наскільки масштабним є збій.

Нагадаємо, вартість оренди житла у великих містах Канади продовжує бити свої ж рекорди. Щоб зупинити вакханалію цін, канадські орендарі наважилися на останній крок. Форму протесту на межі закону підтримує дедалі більше громадян Торонто, доведених до відчаю відсутністю доступного житла. Наразі вартість апартаментів з однією спальнею у мегаполісі досягає $2,500.