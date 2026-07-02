Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія могла використовувати «тіньовий флот» для запусків дронів по Європі

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Росія могла використовувати «тіньовий флот» для запусків дронів по Європі
Танкер Boracay, який, імовірно належить до так званого «тіньового флоту» Росії, був зафіксований у четвер, 2 жовтня 2025 року, біля Сен-Назера, на атлантичному узбережжі Франції.
фото AP / Матьє Патьє

Ймовірно, РФ використовує судна так званого тіньового флоту як платформи для запуску безпілотників, щоб уникати санкцій та проводити приховані операції

Згідно зі звітом, оприлюдненим у четвер аналітичним центром Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія, ймовірно, використовувала судна так званого «тіньового флоту» для запуску дронів над територією Європи, пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ці безпілотники, за даними аналітиків, неодноразово порушували роботу цивільної авіації, оскільки застосовувалися для спостереження за військовими об’єктами та перевірки систем протиповітряної оборони країн НАТО.

«У звіті, оприлюдненому перед публікацією в Associated Press, зафіксовано 144 підозрілі спостереження дронів по всій Європі, зокрема країнах членах НАТО: Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії та Данії, між 2024 і 2026 роками. Пік цих спостережень припав на кінець 2025 року, що змусило тимчасово закрити кілька європейських аеропортів, зокрема в Німеччині, Іспанії та Данії», – розповідають в інформаційному агенстві.

Росія, ймовірно, використовує судна так званого тіньового флоту як платформи для запуску безпілотників, щоб уникати санкцій та проводити приховані операції. Такого висновку дійшли аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), які проаналізували маршрути переміщення цих суден.

У своєму звіті експерти зосередилися на випадках появи дронів у Центральній та Північно-Західній Європі. При цьому вони не аналізували інциденти вздовж східного флангу НАТО, де через бойові дії між Росією та Україною російські й українські безпілотники неодноразово залітали до повітряного простору європейських країн.

Зокрема, 2 грудня судно «Вежен», яке пов'язують із пошкодженням підводного кабелю в Балтійському морі, перебувало біля узбережжя Ірландії саме тоді, коли президент України Володимир Зеленський прибув до країни з першим офіційним візитом. За даними IISS, неподалік знаходилося ще одне судно, однак його система передачі сигналу не працювала.

Аналітики також навели низку інших випадків, коли безпілотники фіксувалися поблизу районів, де перебували судна російського тіньового флоту, зокрема біля узбережжя Данії.

Солдати стоять на танкері Boracay, який, імовірно, належить до так званого «тіньового флоту» Росії, у четвер, 2 жовтня 2025 року, біля Сен-Назера, на атлантичному узбережжі Франції.
Солдати стоять на танкері Boracay, який, імовірно, належить до так званого «тіньового флоту» Росії, у четвер, 2 жовтня 2025 року, біля Сен-Назера, на атлантичному узбережжі Франції.

Раніше «Главком» розповідав про те, що майже два роки Москва перевіряла реакцію союзників за допомогою дронів, однак колективної відповіді Альянсу так і не було

Росія змогла виявити слабкі місця системи протиповітряної оборони НАТО завдяки масштабній кампанії із застосуванням безпілотників, яка тривала майже два роки. Таких висновків дійшли аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росія могла використовувати «тіньовий флот» для запусків дронів по Європі
Росія могла використовувати «тіньовий флот» для запусків дронів по Європі
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
Каллас після атаки на Київ заявила про нові санкції проти РФ
Каллас після атаки на Київ заявила про нові санкції проти РФ
Трамп заявив, що громадянство США за правом народження призначалося не для багатих іноземців
Трамп заявив, що громадянство США за правом народження призначалося не для багатих іноземців
Politico: Адміністрація Трампа готує заходи проти «пологового туризму»
Politico: Адміністрація Трампа готує заходи проти «пологового туризму»
Трамп заявив про прогрес в непрямих переговорах з Іраном
Трамп заявив про прогрес в непрямих переговорах з Іраном

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua