Росія могла використовувати «тіньовий флот» для запусків дронів по Європі

Танкер Boracay, який, імовірно належить до так званого «тіньового флоту» Росії, був зафіксований у четвер, 2 жовтня 2025 року, біля Сен-Назера, на атлантичному узбережжі Франції.

Ймовірно, РФ використовує судна так званого тіньового флоту як платформи для запуску безпілотників, щоб уникати санкцій та проводити приховані операції

Згідно зі звітом, оприлюдненим у четвер аналітичним центром Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія, ймовірно, використовувала судна так званого «тіньового флоту» для запуску дронів над територією Європи, пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ці безпілотники, за даними аналітиків, неодноразово порушували роботу цивільної авіації, оскільки застосовувалися для спостереження за військовими об’єктами та перевірки систем протиповітряної оборони країн НАТО.

«У звіті, оприлюдненому перед публікацією в Associated Press, зафіксовано 144 підозрілі спостереження дронів по всій Європі, зокрема країнах членах НАТО: Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії та Данії, між 2024 і 2026 роками. Пік цих спостережень припав на кінець 2025 року, що змусило тимчасово закрити кілька європейських аеропортів, зокрема в Німеччині, Іспанії та Данії», – розповідають в інформаційному агенстві.

Росія, ймовірно, використовує судна так званого тіньового флоту як платформи для запуску безпілотників, щоб уникати санкцій та проводити приховані операції. Такого висновку дійшли аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), які проаналізували маршрути переміщення цих суден.

У своєму звіті експерти зосередилися на випадках появи дронів у Центральній та Північно-Західній Європі. При цьому вони не аналізували інциденти вздовж східного флангу НАТО, де через бойові дії між Росією та Україною російські й українські безпілотники неодноразово залітали до повітряного простору європейських країн.

Зокрема, 2 грудня судно «Вежен», яке пов'язують із пошкодженням підводного кабелю в Балтійському морі, перебувало біля узбережжя Ірландії саме тоді, коли президент України Володимир Зеленський прибув до країни з першим офіційним візитом. За даними IISS, неподалік знаходилося ще одне судно, однак його система передачі сигналу не працювала.

Аналітики також навели низку інших випадків, коли безпілотники фіксувалися поблизу районів, де перебували судна російського тіньового флоту, зокрема біля узбережжя Данії.

Солдати стоять на танкері Boracay, який, імовірно, належить до так званого «тіньового флоту» Росії, у четвер, 2 жовтня 2025 року, біля Сен-Назера, на атлантичному узбережжі Франції.

Раніше «Главком» розповідав про те, що майже два роки Москва перевіряла реакцію союзників за допомогою дронів, однак колективної відповіді Альянсу так і не було

Росія змогла виявити слабкі місця системи протиповітряної оборони НАТО завдяки масштабній кампанії із застосуванням безпілотників, яка тривала майже два роки. Таких висновків дійшли аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).