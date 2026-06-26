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Землетруси у Венесуелі забрали життя понад пів тисячі осіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Землетруси у Венесуелі забрали життя понад пів тисячі осіб
Найбільше від землетрусів постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від столиці Каракаса
фото: Reuters

У найбільш постраждалому регіоні Ла-Гуайра обвалилося близько 100 будівель

Кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу у Венесуелі зросла до 589 осіб, а число поранених – до 2 980. Як інформує «Главком» із посиланням на The Guardian, про це повідомила виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес.

Видання звернуло увагу, що в даних щодо кількості поранених спостерігається розбіжність: учора, 25 червня, міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо повідомив державному телеканалу VTV, що поранених налічується понад 4 300 осіб.

Найбільше від землетрусів постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від столиці Каракаса. Його було оголошено «зоною лиха». За даними ООН, там обвалилося щонайменше 100 будівель, зокрема багатоповерхові житлові будинки.

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Міжнародні пошуково-рятувальні команди з щонайменше 17 країн вирушили до Венесуели, щоб допомогти у пошуках тих, хто ще може перебувати під завалами. Так, команди з Чилі, Колумбії, Сальвадору, Італії, Мексики, Швейцарії та США вже перебувають у Венесуелі. До них доєднаються фахівці з Великої Британії, Чехії, Еквадору, Франції, Німеччини, Йорданії, Нідерландів, Катару та Іспанії.

Як відомо, Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.

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Нагадаємо, Венесуелу ввечері 24 червня вразили два потужних землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 з інтервалом менше хвилини. У столиці Каракасі обвалились будинки, тисячі людей вийшли на вулиці. Геологічна служба США попередила про ймовірні масові жертви – від 10 до 100 тис. людей – та збитки у розмірі від 2 до 20% ВВП країни.

За словами президентки Венесуели, найсильніше постраждав штат Ла-Гуайра. Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан. 

Теги: стихійні лиха Венесуела землетрус

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