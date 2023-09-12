Нова посада генерала: розвідка пояснила, що означає призначення Суровікіна в СНД

Андрій Юсов: «Якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити»

Нова посада генерала Сергія Суровікіна в СНД сьогодні ні на що не впливає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV.

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Юсов вважає демонстративно «безглуздим» призначення колишнього командувача Повітряно-космічних сил РФ (ПКС) головою координаційного комітету СНД із питань протиповітряної оборони.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Суровікіна призначили головою координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони СНД і якою буде його подальша доля, Юсов підтвердив, що ГУР має таку інформацію, яка наразі перевіряється.

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«Така інформація є, вона перевіряється. Але якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити. Йдеться навіть не про ОДКБ, посада в цьому блоці сьогодні також ні на що б не впливала. Але якийсь комітет у непрацюючому і фактично неіснуючому СНД – це зовсім уже ляпас, скажімо так, і репутаційний, і політичний», – відзначив представник розвідки.

Він також підтвердив дані про те, що після заколоту ПВК «Вагнера» щодо Суровікіна проводилися слідчі дії. Він був обмежений у спілкуванні як з родиною, та із підлеглими.

«Відбувалися слідчі дії, тиск, обмеження виконання обов’язків, свободи пересування, свободи спілкування для Суровікіна з підлеглими та родиною». «Це все мало місце», – відзначив Юсов.

Як повідомлялося, колишнього командувача окупаційними військами РФ в Україні російського генерала Сергія Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД.

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Раніше повідомлялося, що головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.