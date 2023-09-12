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Нова посада генерала: розвідка пояснила, що означає призначення Суровікіна в СНД

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нова посада генерала: розвідка пояснила, що означає призначення Суровікіна в СНД
Після заколоту ПВК «Вагнера» щодо Суровікіна проводилися слідчі дії
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити»

Нова посада генерала Сергія Суровікіна в СНД сьогодні ні на що не впливає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Radio NV.

Юсов вважає демонстративно «безглуздим» призначення колишнього командувача Повітряно-космічних сил РФ (ПКС) головою координаційного комітету СНД із питань протиповітряної оборони.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Суровікіна призначили головою координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони СНД і якою буде його подальша доля, Юсов підтвердив, що ГУР має таку інформацію, яка наразі перевіряється.

«Така інформація є, вона перевіряється. Але якщо уявити, що це правда, то більш безглуздої та порожньої посади собі важко уявити. Йдеться навіть не про ОДКБ, посада в цьому блоці сьогодні також ні на що б не впливала. Але якийсь комітет у непрацюючому і фактично неіснуючому СНД – це зовсім уже ляпас, скажімо так, і репутаційний, і політичний», – відзначив представник розвідки.

Він також підтвердив дані про те, що після заколоту ПВК «Вагнера» щодо Суровікіна проводилися слідчі дії. Він був обмежений у спілкуванні як з родиною, та із підлеглими.

«Відбувалися слідчі дії, тиск, обмеження виконання обов’язків, свободи пересування, свободи спілкування для Суровікіна з підлеглими та родиною». «Це все мало місце», – відзначив Юсов.

Як повідомлялося, колишнього командувача окупаційними військами РФ в Україні російського генерала Сергія Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД. 

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

Теги: розвідка ПВК Вагнера

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