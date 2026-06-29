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«Яхта Путіна» з'явилася біля Данії: що відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Яхта Путіна» з'явилася біля Данії: що відомо
Яхта Graceful, яку пов'язують із Путіним, з'явилася біля Данії
фото: Reuters

Судно, яке пов'язують із російським диктатором, супроводжували військові кораблі, а за його маршрутом стежили Данія та Німеччина

Біля берегів Данії помітили російський конвой, до складу якого входила яхта Graceful, яку міжнародні ЗМІ пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним. За пересуванням суден стежили військові Данії та Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на данського мовника DR.

За даними проєкту DR Verificer, маршрут російського конвою вдалося встановити завдяки спеціалізованим сервісам відстеження суден, а також фотографіям очевидців, зробленим із узбережжя.

У ніч на понеділок яхта пройшла через протоку Великий Бельт, зранку – повз острів Анхольт, а вдень прямувала до мису Скаген. Разом із нею рухалися російський есмінець і патрульний корабель.

Особливу увагу маршрут Graceful привернув через те, що ще 30 серпня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, судно вимкнуло автоматичну систему ідентифікації AIS. Відтоді яхта майже не з'являлася у міжнародних системах відстеження. Відомо лише, що її помічали у Санкт-Петербурзі.

За інформацією DR, із неділі за пересуванням російського конвою по черзі стежили Військово-морські сили Данії та берегова охорона Німеччини. Під час проходження данських вод судна супроводжував патрульний корабель P521 «Фрея».

У командуванні оборони Данії пояснили, що супровід іноземних державних суден під час проходження через данські протоки є звичайною практикою.

«Збройні сили цілком у рамках рутинної практики супроводжують судна, зокрема судна іноземних держав, які пропливають через данські протоки та акваторії, використовуючи відповідні ресурси», – йдеться в повідомленні.

Graceful має довжину понад 80 метрів. За оцінкою Forbes, її вартість перевищує 750 млн данських крон, або близько 115 млн доларів. Кінцевий пункт призначення російського конвою наразі невідомий.

Нагадаємо, що у 2023 році «Главком» повідомляв, що флот, який пов'язують із Володимиром Путіним, може налічувати до десяти яхт і допоміжних суден. Тоді розслідувачі також заявили, що ідентифікували ще два судна – мегаяхту Victoria та човен Orion, які раніше не фігурували у відкритих джерелах.

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Теги: путін Німеччина Данія

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