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Акції «Газпрому» впали до рівня 2008 року. На Московській біржі почався новий обвал

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Акції «Газпрому» впали до рівня 2008 року. На Московській біржі почався новий обвал
Російський фондовий ринок охопила паніка
фото: росЗМІ

Російський фондовий ринок стрімко дешевшає, а аналітики попереджають, що інвесторів може охопити нова хвиля паніки

Індекс Московської біржі продовжує стрімко знижуватися, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2023 року. На цьому тлі акції найбільших російських компаній різко дешевшають, а експерти попереджають про ризик нового масштабного обвалу фондового ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Під час торгів 6 липня індекс Московської біржі опустився до 2164,81 пункту. Лише за день він втратив 2,1%, із початку літа – 14%, а від початку року – вже 22%.

Водночас близько 15% акцій російських компаній оновили історичні мінімуми. Також продовжують дешевшати державні облігації Росії.

Найбільшу увагу аналітиків привернуло падіння акцій «Газпрому». Вони втратили ще 1,6% вартості та опустилися до найнижчого рівня з 2008 року. Акції ВТБ обвалилися на 9%, «Сбербанку» – на 1%, «Новатеку» та «Аерофлоту» – приблизно на 2%, а «Сєвєрсталі» – на 3,5%.

Експерти вважають, що ситуація може погіршитися. Якщо індекс Московської біржі опуститься нижче психологічної позначки у 2100 пунктів, це може спровокувати нову хвилю розпродажів. «Настрої інвесторів близькі до панічних», – зазначив стратег компанії «Фінам» Ярослав Кабаков.

Аналітики також звернули увагу, що від початку переговорів між Кремлем і президентом США Дональдом Трампом навесні 2025 року російський фондовий ринок уже втратив майже 40% своєї вартості. Водночас співвідношення його капіталізації до ВВП наблизилося до найнижчого рівня за останні 26 років.

Нагадаємо, російська економіка продовжує перебувати під дедалі сильнішим тиском західних санкцій, високих військових витрат та жорсткої монетарної політики. Раніше Центральний банк РФ визнавав уповільнення економічної активності, тоді як міжнародні фінансові організації неодноразово попереджали про поступове виснаження ресурсів російської економіки внаслідок тривалої війни проти України. На цьому тлі дедалі більше експертів звертають увагу на погіршення інвестиційного клімату та скорочення приватних інвестицій у країні.

Теги: акція біржа росія ринок

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