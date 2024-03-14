Нацбанк раптово знизив облікову ставку

У червні 2022 року Нацбанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25%

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 15,0% до 14,5% річних з 15 березня 2024 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

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«Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики», – сказав він.

Нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ знизив ставку до 22%. У вересні НБУ знизив ставку до 20%, у жовтні – до 16%, у грудні – 15%.

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У січні 2024 року НБУ вирішив зберегти ставку на рівні 15%.

До слова, 21 лютого 2023 року Національний банк України оптимізував низку валютних обмежень, аби запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку.