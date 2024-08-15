«Укрзалізниця» планує збільшити кількість потягів Інтерсіті

Перші потяги корейський виробник зміг би надати Україні приблизно через два роки після підписання угоди

Один потяг Інтерсіті коштуватиме близько $16 млн

«Укрзалізниця» планує закупити потяги Інтерсіті на $400 млн до 2028 року. Про це повідомив керівник пасажирського напряму компанії Олександр Перцовський, пише Forbes.

Зокрема, АТ «Укрзалізниця» хоче розширити парк швидкісних поїздів Інтерсіті ще на 20 моделей Hyundai Rotem.

Наразі український уряд веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі додаткових потягів виробника Hyundai. Повідомляється, що за попередніми домовленостями, один поїзд коштуватиме близько $16 млн. Загальна вартість програми становитиме приблизно $400 млн, включаючи сервісне обслуговування.

Перші потяги корейський виробник зміг би надати вже за 18-24 місяці після підписання угоди. Усі 20 експресів можуть з’явитися в Україні впродовж 3-4 років.

Зазначається, що 20 потягів Інтерсіті зможуть забезпечити перевезення 5-6 млн пасажирів на рік.

Нагадаємо, «Укрзалізниця», зважаючи на зростання попиту на поїздки в деяких напрямках, запускає нові регулярні рейси до Одеси й Харкова.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16. Купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Найбільш цікавим вагон буде для дітей до восьми років.

До слова, у січні – липні 2024 року АТ «Укрзалізниця» перевезло 103,864 млн т вантажів, що на 25,6% більше показника аналогічного періоду торік.