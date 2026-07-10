Після атак ЗСУ Росія почала ховати свої найсучасніші винищувачі

Після серії українських далекобійних ударів Москва взялася терміново укріплювати авіазавод, де виробляють винищувачі Су-57 і Су-35, а захисні споруди зводять навіть навколо вже припаркованих літаків

Росія розпочала масштабне посилення захисту одного зі своїх найважливіших авіаційних підприємств після серії успішних далекобійних ударів України. Йдеться про авіазавод у Комсомольську-на-Амурі, де виробляють найсучасніші російські винищувачі Су-57 та Су-35. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Military Watch.

За даними видання, на території підприємства та сусідньої авіабази Дземгі тривають масштабні будівельні роботи. Супутникові знімки свідчать про спорудження численних посилених укриттів для бойової авіації, а також майже завершене будівництво нового великого виробничого цеху.

Аналітики зазначають, що будівництво ведеться дуже швидкими темпами. Частину укриттів російські інженери споруджують безпосередньо навколо винищувачів, які вже перебувають на стоянках, щоб не припиняти експлуатацію літаків і водночас підвищити рівень їхнього захисту. Деякі нові укриття мають достатні розміри, щоб одночасно розміщувати два або навіть три винищувачі.

У Military Watch вважають, що такі роботи є частиною масштабної програми із посилення захисту російської авіаційної інфраструктури після українських ударів по військових аеродромах у глибокому тилу Росії.

Особливе значення цього об'єкта пояснюється тим, що Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод є єдиним підприємством, де серійно виробляють винищувачі Су-57 і Су-35. Поруч розташована авіабаза Дземгі, на якій дислокуються бойові підрозділи, оснащені літаками Су-57, Су-35 та Су-30СМ2.

Експерти зазначають, що захист як виробничих потужностей, так і вже готових літаків стає дедалі важливішим для Росії на тлі зростаючих можливостей України завдавати ударів на великі відстані.

Нагадаємо, 8 липня українські військові знищили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на східному напрямку, завдавши чергового удару по авіаційному потенціалу окупантів.