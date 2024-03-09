Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання «Рамштайну»

Однією з ключових тем попереднього «Рамштайну» було питання надання Україні артилерійських систем і снарядів

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил США в Європі у коментарі Радіо Свобода.

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«Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу для обговорення питань України й різних проблем безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

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Попереднє, 19-те, засідання, що відбувалося у фрорматі онлайн, пройшло 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів, повідомляв міністр оборони України Рустем Умєров. Також йшлося про надання винищувачів F-16 для України.

Також Сирський вперше взяв участь у попередньому засіданні «Рамштайн».

«Представив нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського. Для нього це перша зустріч у форматі «Рамштайн» на посаді головнокомандувача ЗСУ. Разом з головнокомандувачем Сирським та начальником ГУР Будановим очікуємо на продуктивну зустріч», – зазначив Умєров.

Глава Міноборони додав, що на зустрічі вони наголосять на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників та технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб.

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