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В Італії на протесті студентів вибухнула бомба, поранені 15 поліцейських

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Італії на протесті студентів вибухнула бомба, поранені 15 поліцейських
Протестувальники зняли італійський прапор із входу до відомого музею кіно на півночі міста та встановили на його місці палестинський прапор
фото: ANSA

Невідомий кинув вибухівку в поліцію на міській площі Кастелло біля офісу префектури міста

В італійському Турині у п’ятницю, 15 листопада, госпіталізували близько 15 поліцейських після вибуху саморобної бомби під час сутичок між студентами і правоохоронцями. Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що невідомий кинув вибухівку в поліцію на міській площі Кастелло біля офісу префектури міста. Після вибуху спостерігалося задимлення.

Самі ж зіткнення між студентами й правоохоронцями спалахнули, коли деяких молодих людей відтіснили після спроби прорвати поліцейський кордон з метою дістатися до дверей будівлі префектури.

Студенти також били флагштоками поліцейські машини біля офісів державного мовника Rai у місті.

Також протестувальники зняли італійський прапор із входу до відомого музею кіно на півночі міста та встановили на його місці палестинський прапор. 

Загалом у п’ятницю студенти проводили марші в багатьох італійських містах на знак протесту проти уряду прем’єр-міністра Джорджії Мелоні, зокрема, проти її освітньої політики, а також проти продажу зброї Ізраїлю та на підтримку палестинського народу. 

Нагадаємо, в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів Аякс та Маккабі. Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс. У соцмережах публікують відео з місця події, на яких зафіксовані жорстокі напади. Деякі з нападників ховали обличчя за масками, несли палестинські прапори та кричали «вільна Палестина».

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Теги: прапор студенти машини кордон Палестина Ізраїль

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