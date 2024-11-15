В Італії на протесті студентів вибухнула бомба, поранені 15 поліцейських

Протестувальники зняли італійський прапор із входу до відомого музею кіно на півночі міста та встановили на його місці палестинський прапор

Невідомий кинув вибухівку в поліцію на міській площі Кастелло біля офісу префектури міста

В італійському Турині у п’ятницю, 15 листопада, госпіталізували близько 15 поліцейських після вибуху саморобної бомби під час сутичок між студентами і правоохоронцями. Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що невідомий кинув вибухівку в поліцію на міській площі Кастелло біля офісу префектури міста. Після вибуху спостерігалося задимлення.

Самі ж зіткнення між студентами й правоохоронцями спалахнули, коли деяких молодих людей відтіснили після спроби прорвати поліцейський кордон з метою дістатися до дверей будівлі префектури.

Студенти також били флагштоками поліцейські машини біля офісів державного мовника Rai у місті.

Також протестувальники зняли італійський прапор із входу до відомого музею кіно на півночі міста та встановили на його місці палестинський прапор.

Загалом у п’ятницю студенти проводили марші в багатьох італійських містах на знак протесту проти уряду прем’єр-міністра Джорджії Мелоні, зокрема, проти її освітньої політики, а також проти продажу зброї Ізраїлю та на підтримку палестинського народу.

Нагадаємо, в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів Аякс та Маккабі. Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс. У соцмережах публікують відео з місця події, на яких зафіксовані жорстокі напади. Деякі з нападників ховали обличчя за масками, несли палестинські прапори та кричали «вільна Палестина».