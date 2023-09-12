Китай ажіотажними темпами скуповує золото

Експерти припускають, що золоті запаси Піднебесної суттєво вищі, ніж про це відомо офіційно

Однією з найбільш збережених таємниць у світі фінансів є те, скільки золота належить центральному банку Китаю – Народному банку Китаю (PBoC). Центральні банки по всьому світу після невеликої паузи і млявого продажу повернулися до скуповування золота, продовжуючи нарощувати свої золоті резерви. Особливо до цього підштовхують дії китайських резидентів та Народного банку Китаю, який ажіотажно скуповує цей актив багато місяців поспіль і продовжить цю політику. Про це пише ресурс Zerohedge.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Моя оцінка офіційних золотих резервів Китаю досягла 5029 тонн на кінець червня 2023 року. За перші шість місяців 2023 року центральний банк Китаю купив приблизно 353 тонни. Хоча попит у першому півріччі 2023 року знизився на 34% порівняно з другим півріччям 2022 року, попит все ще був високим і рушійною силою ціни на золото. Моя оцінка приватних запасів золота в Китаї становить 24, 6 тис. тонн, а отже, загальні запаси золоті запаси Піднебесної становлять 29,7 тис. тонн», – пише експерт Ян Ньювенхойс із компанії Gainesville Coins.

Згідно з останніми даними, зібраними Всесвітньою радою із золота, у липні центральні банки у всьому світі повідомили про чисті покупки у розмірі 55 тонн сумарно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У березні, квітні та травні центральні банки, навпаки, повідомляли про чистий продаж дорогоцінного металу головним чином завдяки тому, що Туреччина продала 160 тонн золота за цей тримісячний період. На думку Всесвітньої ради із золота, це була специфічна відповідь на динаміку місцевого ринку і, швидше за все, не відображала зміни у довгостроковій стратегії турецького центрального банку із золота.

За свідченням обізнаних джерел, Анкара мала намір переламати тенденції галузевого ринку та продажами збалансувати вартість металу. Однак поведінка Китаю викликала певні непорозуміння у фінансовому секторі та порушила плани турецької влади, змусила підкоритися загальному правилу, яке діяло в цей час.

Це підтвердилося у червні, коли Центральний банк Туреччини повернувся до покупок, додавши 11 тонн золота у свої резерви. У липні компанія продовжила збільшувати свої резерви, купивши 17 тонн цінного активу.

Народний банк Китаю купує вже дев'ятий місяць поспіль, не оглядаючись на інші країни, викликаючи спекуляції з приводу неофіційних запасів золота. Китай є найбільшим покупцем золота від початку року, збільшивши свої офіційні резерви на 188 тонн. Народний банк Китаю зараз офіційно володіє 2136 тонн металу, що становить 4% його загальних резервів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насправді існує припущення, що Китай володіє набагато більшою кількістю активу, ніж офіційно повідомляється. Експерти впевнені, що Китай зберігає кілька тисяч тонн золота «неврахованими» в окремій установі, яку називають Державною валютною адміністрацією (SAFE). Ця теорія має підстави. Саме наявність такого резерву дає ринкам привід турбуватися і щоразу придивлятися до угод Піднебесної на ринку дорогоцінних металів, щоб правильно оцінити тенденцію та стратегію поведінки.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили більш традиційні експортні маршрути Росії. Про це свідчать дані російської митниці за 2022 рік, передає Reuters.

Країна Перської затоки імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму $4,3 млрд – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року. Далі йдуть Китай і Туреччина, які імпортували близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Разом з ОАЕ на три країни припадало 99,8% російського експорту золота згідно з митними даними за цей період.

Зазначається, що через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну низка міжнародних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.