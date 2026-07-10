Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента
Санкції проти Порошенка запровадили 12 лютого 2025 року
фото: скриншот з відео

 
Верховний суд України відмовив у задоволенні позову Порошенка про скасування санкцій проти нього

Після відмови Верховного суду задовольнити позов про скасування санкцій Петро Порошенко зробив заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова експрезидента.

«Порошенко стояковий! І точно це все витерпе», – сказав Порошенко.

Користувачі мережі відреагували жартами на слова Порошенка.

«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента фото 1
«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента фото 2

Нагадаємо, 10 липня Верховний суд України відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка про скасування санкцій проти нього.

До слова, 12 лютого 2025 року під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) потрапив колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко. Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Порошенка передбачають: позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадри висадки британського спецназу на танкер тіньового флоту РФ
Полювання оголошено: перший танкер тіньового флоту РФ взято на абордаж
17 червня, 07:19
Пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників, Самара, 10 червня 2026 року
Авіапаливо і дизель для армії РФ: дрони зупинили НПЗ у Самарі – Reuters
10 червня, 23:41
Момент детонації резервуара з паливом на Московському НПЗ у Капотні
Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали
18 червня, 23:40
Деталі 21-го пакета санкцій поки не оприлюднені
ЄС уперше продовжив санкції проти Росії одразу на рік
19 червня, 07:42
Євросоюз вдарив по російському тіньовому флоту та оточенню Путіна
Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна
15 червня, 15:13
Російську нафту чекають нові обмеження
Лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – FT
16 червня, 21:25
Російська символіка є забороненою на подіях ФІФА з початку повномасштабного вторгнення
Під час відкриття Чемпіонату світу 2026 з'явився російський прапор: деталі скандалу
12 червня, 19:44
Навіть кілька дронів, що прорвалися крізь оборону, змогли завдати помітної шкоди
DW розкрила, як українські дрони обійшли російську протиповітряну оборону
21 червня, 20:38
Володимир Зеленський підписав нові укази
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза
7 липня, 12:39

Політика

«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента
«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента
Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій
Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій
Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення
Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення
Названо народних депутатів із найбільшими доходами за 2025 рік
Названо народних депутатів із найбільшими доходами за 2025 рік
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза
Зловживання на відбудові. Глава Держаудитслужби анонсувала «антикорупційне» рішення
Зловживання на відбудові. Глава Держаудитслужби анонсувала «антикорупційне» рішення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua