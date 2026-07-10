«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента



Верховний суд України відмовив у задоволенні позову Порошенка про скасування санкцій проти нього

Після відмови Верховного суду задовольнити позов про скасування санкцій Петро Порошенко зробив заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова експрезидента.

«Порошенко стояковий! І точно це все витерпе», – сказав Порошенко.

Користувачі мережі відреагували жартами на слова Порошенка.

Нагадаємо, 10 липня Верховний суд України відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка про скасування санкцій проти нього.

До слова, 12 лютого 2025 року під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) потрапив колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко. Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Порошенка передбачають: позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.