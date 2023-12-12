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США заборонять імпорт російського урану

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США заборонять імпорт російського урану
Більшість урану, який використовується на АЕС у США, імпортується
фото з відкритих джерел

Закон передбачає дію заборони на ввезення урану до кінця 2040 року

Палата представників США проголосувала за обмеження імпорту збагаченого урану з Росії до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє The Hill.

Відповідний законопроєкт ще має схвалити Сенат США та президент Джо Байден.

Закон передбачає введення заборони на ввезення низькозбагаченого урану через 90 днів після набуття ним чинності. Для вступу обмеження на імпорт

Законопроєкт було внесено до Палати представників 7 грудня. Передбачалося, що він має бути розглянутий у рамках прискореної процедури, для ухвалення якої потрібна більшість у дві третини голосів.

У законі допускається скасування заборони на ввезення урану, якщо відсутні інші джерела для підтримки роботи ядерних реакторів на території країни. Міністерство енергетики США також може за погодженням із держсекретарем та міністром фінансів видати дозвіл на імпорт.

Закон передбачає дію заборони на ввезення до кінця 2040 року.

Більшість урану, який використовується на АЕС у США, імпортується. На уран із РФ раніше припадало близько 12% обсягів ринку.

До слова, держави Європейського Союзу наблизились до погодження 12-го пакета санкцій проти Росії, проте не дійшли згоди щодо заборони на продаж танкерів російським підприємствам і організаціям, які можуть використовувати їх для обходу обмеження цін на нафту.

Теги: санкції росія США АЕС

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