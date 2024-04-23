Чехія буде виробляти нову версію танка Leopard 2

Наразі Німеччина випускає лише 3-4 нових Leopard 2 на місяць і чеські підприємства мають збільшити цей показник

Оборонні підприємства Чехії будуть виготовляти нові танки Leopard 2A8 у рамках великого європейського замовлення. Про це повідомляє echo24.

Виготовленням танків займуться підприємства, які входять до складу холдингу Czechoslovak Group. Зокрема, на заводі Excalibur Army у місті Штернберк збиратимуть башти для німецьких танків.

Виробляти вузли для Leopard 2 також буде підприємство Velká Bíteš, яке випускає допоміжні енергоагрегати, а також Ray Service, що займається виготовленням електромереж. Наразі ці підприємства беруть участь у виробництві іншої німецької новинки – бойової машини піхоти Lynx.

Виготовляти Leopard 2A8 чехи розпочнуть не раніше 2026 року, а перші машини передадуть замовникам не раніше 2027-го. Наразі німецька Krauss-Maffei Wegmann виробляє 3-4 танки Leopard 2A7 на місяць: такі показники експерти вважають абсолютно незадовільним. Залучення потужних чеських підприємств має вирішити проблему.

Leopard 2A8 є новою версією відомого німецького танка Leopard 2. Базою для нього стала серійна модель Leopard 2A7HU (угорська версія 2A7+). На нову версію вирішили встановити систему активного захисту Trophy, розроблену ізраїльською компанією Rafael.

Нагадаємо, з менш ніж 100 танків Leopard 2, що перебувають на озброєнні України, щонайменше 26 були виведені з ладу. Інші ж не можуть бути використані ЗСУ через проблеми з їхнім ремонтом і технічним обслуговуванням.

До слова, у Польщі в місті Ґлівіце, почав працювати сервісний центр, який спеціалізується на обслуговуванні та ремонті українських танків Leopard 2. Також німецька компанія Rheinmetall заявляла про плани створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном.