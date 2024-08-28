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Зеленський розповів, як ЗСУ просуваються на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як ЗСУ просуваються на Курщині
ЗСУ збільшують територію контролю у визначених районах поряд із кордоном Україн
фото: Збройні сили України/Facebook

Президент повідомив про стан справ на Донеччині та у Курській області РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема про стан справ на Донеччині та у Курській області РФ. Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні 28 серпня.

«Покровський та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції», – сказав Зеленський.

Також Головком доповів щодо операції в Курській області.

«Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую вам, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть спрямувати ще більше тиску на нашу Донеччину», – пояснив президент.

Раніше ЦРУ зробило невтішний прогноз для росіян через операцію Збройних сил України на Курщині. 

Нагадаємо, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.  

Американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми. 

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

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Теги: президент Олександр Сирський Курщина Володимир Зеленський Україна наступ

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