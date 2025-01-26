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Трамп назвав країни, які він планує відвідати першими

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп назвав країни, які він планує відвідати першими
У 2017 році перший візит Трампа був до Ер-Ріяд, столиці Саудівської Аравії
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп повідомив, куди може бути його перша закордонна поїздка у якості президента США

Президент США Дональд Трамп припустив, куди може відбутися його перша закордонна поїздка під час другого президентського терміну. На порядку денному Саудівська Аравія і Велика Британія. Про це повідомляє CNN.

«Це може бути Саудівська Аравія. Може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я поїхав до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити товари Сполучених Штатів на $450 млрд. … Якби ця пропозиція була, я б зробив це знову», – сказав він.

Крім того, Трамп повідомив, що має намір поговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером «протягом наступних 24 годин» і похвалив свого колегу.

Нагадаємо, що у 2017 році перший візит Трампа був до Ер-Ріяд, столиці Саудівської Аравії.

До слова, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

Як відомо, минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім ж заявив, що країна зосереджена на стабільності нафтового ринку.

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Теги: Дональд Трамп Велика Британія Саудівська Аравія імпорт президент США

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