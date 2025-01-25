Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою

Юн Сок Йоля було арештовано 19 січня

Суд відмовив прокуратурі у продовженні терміну тримання під вартою президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, підстав для утримання лідера країни під арештом ще на 10 днів виявлено не було. Про це повідомляє Yonhap.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке займається цією справою, 23 січня передало матеріали до прокуратури, попросивши висунути Юн звинувачення у заколоті та зловживанні владою.

Генеральний прокурор заявив, що термін арешту відстороненого президента закінчується приблизно 28 січня, і очікувалося, що прокурори звернуться до суду з проханням продовжити його ще на 10 днів перед офіційним висуненням звинувачень.

Однак Центральний районний суд Сеула 24 січня відхилив цей запит, вказавши на відсутність достатніх підстав для продовження розслідування прокуратурою, оскільки справа вже була передана до їхніх рук.

Згідно із законом, підозрюваний може перебувати під арештом до 10 днів із можливістю продовження ще на такий самий термін. Юн Сок Йоля було арештовано 19 січня.

Нагадаємо, у грудні парламент усунув Юн Сок Йоля від влади після його спроби ввести в країні військовий стан для боротьби з політичними опонентами.

3 січня слідчі з управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), які прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля для його арешту, зіткнулися з опором служби безпеки глави держави та зрештою відмовились від своїх намірів.

6 січня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців (CIO) вирішило делегувати поліції застосування ордера на арешт президента Республіки Корея Юн Сок Йоля у справі про заколот.