У Росії ліквідовано старшого оперативного угруповання «Бєлгород» – розвідка

Раніше Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ Росії

У прикордонному з Україною населеному пункті Білгородської області у ніч із 4 на 5 червня ліквідовано Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання «Білгород». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

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«У ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито полковника гвардії Стесєва Андрія Васильовича – старшого оперативного угруповання «Білгород», – йдеться в повідомленні розвідки.

При цьому зазначається, що раніше Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ Росії.

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Зазначимо, що оперативне угруповання – об'єднання, що складається з формувань одного чи кількох родів військ. Головною метою оперативного угруповання є виконання завдань окремому напрямі чи ділянці.

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