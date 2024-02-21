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ЄС схвалив 13 пакет санкцій проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС схвалив 13 пакет санкцій проти Росії
Новий пакет санкцій ЄС має бути опублікований перед 24 лютого
фото ілюстративне

Новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів

Сьогодні, 21 лютого, посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Посли ЄС щойно дали «зелене світло» 13-му пакету санкцій ЄС. Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого», – повідомив він.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду послів щодо 13-го пакету санкцій проти Росії.

«Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників», – написала вона в Twitter.

Раніше Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії. ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки. Утім згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.

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Теги: санкції Європейський союз

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