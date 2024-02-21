ЄС схвалив 13 пакет санкцій проти Росії

Новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів

Сьогодні, 21 лютого, посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

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«Посли ЄС щойно дали «зелене світло» 13-му пакету санкцій ЄС. Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого», – повідомив він.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду послів щодо 13-го пакету санкцій проти Росії.

«Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників», – написала вона в Twitter.

Раніше Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії. ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки. Утім згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина перестане блокувати новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.