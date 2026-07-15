Закриття кордону із РФ врятувало фінів від сифілісу

Росіяни завозили до Східної Фінляндії інфекційні захворювання, які передаються статевим шляхом

У Фінляндії закрили східний кордон із Росією, після чого помітно зменшилися випадки зараження сифілісом та гонореєю. Про це пише «Главком» із посиланням на Yle.

Зниження рівня захворювань на венеричні хвороби в Східній Фінляндії підтвердив дослідник Управління соціального здоров’я (THL) Міка Гісслер. За його словами закриття кордону позитивно вплинуло на статистику, він також зауважив, що саме з Росії потрапляли інфекції.

«Раніше з Росії через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий», – зауважив Гісслер.

Однак попри закриття кордону люди наражають населення іншими шляхами. Зокрема, саме секс-послуги є головним фактором ризику поширення захворювань та інфекції, які передаються статевим шляхом. Саме чоловіки розповсюджуються такі захворювання, як, наприклад із Таїланду.

Проте, коли східний кордон Фінляндії був відкритий, інфекції до країни привозили з Республіки Карелії, що в Росії. Однак у самій Фінляндії рівень захворюваності не суттєво відрізняється від ситуації у сільській місцевості.

Нагадаємо, у Росії зафіксували стрімке зростання захворюваності на сифіліс. За останні чотири роки захворюваність зросла на 63 %. Різке зростання захворюваності на сифіліс почалося ще у 2021 році. Наприклад у 2020 році, фіксували 15,3 тис. звернень від росіян. Проте у 2024 році показники зросли до 25,1 тис. випадків захворювань, тобто збільшилися на 64,05 %.

Найбільше випадків захворюваності на сифіліс виявляють серед 40-річних громадян РФ чоловічої статі. У цій віковій групі з 2020 року з показником 4,7 тис. хворих, у 2024 році зросла до 9,7 тис.