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Глава МЗС Італії пояснив, як Європі посадити Путіна за стіл переговорів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Глава МЗС Італії пояснив, як Європі посадити Путіна за стіл переговорів
Глава МЗС Італії заявив, що ЄС потрібно визначити єдиного представника, який вестиме переговори з Москвою від імені всього блоку
фото: AP/Virginia Mayo

Таяні припустив, хто може стати переговорником від ЄС

Європа має повністю відмовитися від купівлі російського газу та нафти, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, вважає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rai News.

Таяні переконаний, що європейським країнам треба бути послідовними. За словами урядовця, не можна демонструвати жорсткість з одного боку і водночас виявляти м'якість з іншого, адже тоді Росія просто продовжуватиме діяти у власних інтересах. 

«Якщо ми хочемо підштовхнути Путіна сісти за стіл переговорів, ми повинні дати йому сигнал, тому що інакше, якщо ми жорсткі з одного боку, а потім м’які з іншого, він продовжуватиме переслідувати свої інтереси», – заявив глава італійського МЗС.

Таяні наголосив, що Європа вже зробила свій вибір і має альтернативні джерела постачання. Крім того, зараз триває робота над розвитком ядерної енергетики, щоб у майбутньому уникнути подібних криз.

Італійський міністр також зауважив, що ЄС потрібно визначити єдиного представника, який вестиме переговори з Москвою від імені всього блоку. При цьому він категорично відкинув кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Таяні припустив, що таким переговорником може стати лідер однієї з середніх європейських країн або представник європейських інституцій, наприклад, голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Щодо можливого залучення колишнього прем'єр-міністра ІталіїМаріо Драґі, очільник італійського МЗС сказав, що це має бути спільне рішення ЄС, проте сам він вважає найкращим варіантом призначення чинного представника офіційних інституцій.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про намір запропонувати кандидатуру спеціального перемовника від Європейського Союзу для майбутнього переговорного процесу між Україною та Росією.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта, за даними західних ЗМІ, намагався налагодити неофіційний канал зв'язку з Кремлем для обговорення перспектив майбутніх переговорів. Водночас низка європейських держав виступає за створення окремого переговорного механізму, який дозволить Брюсселю відігравати більш помітну роль у дипломатичному процесі навколо війни Росії проти України.

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Теги: росія путін Італія переговори

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