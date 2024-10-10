Відомий китайський виробник авто користується заводами в РФ – Reuters

Chery заявили, що постачають на ринок РФ легкові автомобілі, але «не планують будувати чи купувати там власні заводи»

ЗМІ: Chery робить ставку на високий попит у країні, оскільки внутрішній ринок Росії бореться з обмеженим обсягом виробництва

Китайський автовиробник Chery почав збирати автомобілі в Росії на трьох заводах, звільнених західними конкурентами, включаючи Volkswagen і Mercedes. Про це повідомляє Reuters.

Китайські автовиробники захопили більш ніж половину автомобільного ринку Росії з погляду продажів, оскільки більшість західних компаній покинули країну після вторгнення РФ в Україну, йдеться у матеріалі.

Окрім імпорту готових автомобілів до Росії, Chery, на яку припадає майже п’ята частина продажів легкових автомобілів у Росії, імпортує майже готові автомобілі та завершує їх збірку на трьох російських заводах, повідомили джерела виданню.

Четверо осіб, у тому числі дилери, які керують відносинами з заводами, відмовилися оприлюднити свої імена, оскільки вони не мають права спілкуватися зі ЗМІ.

За їхніми словами, найбільший експортер автомобілів Китаю, ймовірно, робить ставку на високий попит у країні, оскільки внутрішній ринок Росії бореться з обмеженим обсягом виробництва та недостатнім використанням виробничих потужностей.

У письмовій заяві Chery заявили, що постачають на російський ринок легкові автомобілі, але не планують будувати чи купувати там власні заводи.

Нагадаємо, у серпні 2024 року український ринок автомобілів з Китаю пережив справжній бум. За серпень було придбано понад 1700 тис. легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також українці стали активніше привозити вживані авто зі США. За першу половину 2024 року їх імпортували 21,2 тисячі, тобто вдвічі більше, ніж за перше півріччя минулого року.