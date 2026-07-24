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Хто кому продає зброю? Трамп зробив заяву про Україну, Росію та Іран

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хто кому продає зброю? Трамп зробив заяву про Україну, Росію та Іран
Трамп розкрив, хто насправді купує американську зброю для України
фото: Getty Images

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін і Путін пообіцяли не постачати зброю Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін запевнили його, що не постачатимуть зброю Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час нещодавньої зустрічі в Пекіні голова КНР пообіцяв, що Китай «за жодних обставин» не продаватиме і не передаватиме зброю Ісламській Республіці Іран. «Президент Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні сказав мені, що за жодних обставин не постачатиме і не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран. Це також стосується китайських компаній», – написав Трамп.

Він додав, що довіряє словам китайського лідера та зазначив, що сам «робить для нього дуже великі послуги». Також Трамп заявив, що аналогічні запевнення отримав від Володимира Путіна.

Хто кому продає зброю? Трамп зробив заяву про Україну, Росію та Іран фото 1

«Президент Путін, попри жахливу війну в Україні, також сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану», – зазначив президент США. Водночас Трамп наголосив, що Сполучені Штати не продають зброю безпосередньо Україні.

«Він розуміє, що я не продаю зброю Україні, а продаю її країнам НАТО. Вони платять повну ціну, а як ця зброя потім розподіляється, я не маю жодного уявлення», – заявив Трамп.

За словами американського президента, Китай і Росію часто згадують як потенційних постачальників зброї Ірану, однак, на його думку, жодна з цих країн не бере участі в такій діяльності. «Якби вони це робили, це було б для них дуже погано. Безумовно, це не в їхніх інтересах», – підсумував Трамп.

До слова, американські розвідувальні аналітики розслідують можливе залучення Росії до ударів іранських безпілотників по об'єктах ЦРУ в регіоні Перської затоки.

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Теги: зброя Китай путін Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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