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Канада закрила одну із важливих програм для українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Канада закрила одну із важливих програм для українців
Канада переглядає свою політику щодо прийому іноземців
фото із відкритих джерел

 Українці мають менше можливостей для тривалого перебування у Канаді 

Канада припинила дію тимчасової державної програми для громадян України, яка дозволяла швидко отримати постійне місце проживання в країні, якщо у них є родичі в Канаді. Ця програма була створена для підтримки українських сімей, розділених через війну з Росією, однак більше нових заявок за нею приймати не будуть.

При цьому ті заявки, які були подані до дати закриття програми, ще обробляються, і відповідні кандидати можуть скористатися різними тимчасовими дозволами, поки чекають на остаточне рішення.

Програма возз’єднання родин була частиною тимчасової державної політики, спрямованої на підтримку громадян України та членів їхніх родин, які постраждали внаслідок війни. За цією програмою родичі канадських громадян та постійних резидентів могли отримати статус постійного резидента, навіть якщо вони перебували за межами Канади. Така політика забезпечувала можливість проживання в Канаді на постійній основі, а не лише у форматі тимчасових дозволів.

Які є можливості зараз для українців 

Після закриття програми, українські громадяни можуть скористатися іншими можливостями для перебування та імміграції до Канади, доступними за загальними правилами:

Тимчасові дозволи

Українці, які вже в Канаді, можуть подавати заявки на відкритий дозвіл на роботу або дозвіл на навчання. Вони також можуть подати запит на продовження свого тимчасового статусу, якщо їх справа на постійне проживання все ще обробляється.

Звичайні імміграційні програми

Канада продовжує приймати заявки на постійне проживання через основні імміграційні програми, такі як:

Express Entry: програма для кваліфікованих працівників, яка базується на системі балів. Кандидати оцінюються за рівнем освіти, досвідом роботи, мовними навичками та іншими факторами.

Сімейне спонсорство: для українців, які мають найближчих родичів в Канаді, залишається можливість спонсорства, але цей процес займає більше часу, ніж під час дії тимчасової програми.

Провінційні програми імміграції (PNP): деякі провінції Канади пропонують програми для іммігрантів, які мають відповідні професійні навички і бажають проживати в конкретній провінції.

Інші програми для біженців: для тих, хто потрапив у скрутне становище, залишається можливість подати заяву на статус біженця.

Раніше стало відомо, що Канада може скасувати програму для прийому українських біженців.Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що країна не буде продовжувати програму зі спрощеного прийому українських біженців. Міністр розповів, що «не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевим терміном».

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Теги: біженці соціум політика українці навчання Канада

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