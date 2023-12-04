Вперше за півтора року біткоїн перевищив позначку в $40 тис.

За рік біткоїн зріс більш ніж удвічі

Біткоїн вийшов із депресії так званої криптозими

У неділю, 3 грудня, вперше цього року ціна найдорожчої криптовалюти – біткоїна – перевищила позначку в $40 тис. Про це повідомляє Reuters.

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Найбільша світова валюта під час недільних торгів досягла $40210, що є найвищим показником з квітня 2022 року. На початку азіатського дня в понеділок, 4 грудня, вона була стабільною на рівні $40011 у слабкій торгівлі.

Найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі зросла на 51,1% порівняно з річним мінімумом у $26533, зафіксованим 11 жовтня.

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За рік біткоїн зріс більш ніж удвічі, оскільки він вийшов із депресії так званої «криптозими», яка послідувала за скандалами, включаючи крах біржі FTX минулого року.

Ризиковані інвестиції та інші чутливі до процентних ставок активи, такі як золото, також різко зросли протягом останніх кількох тижнів, оскільки ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система США закінчила підвищення ставок і почне їх знижувати.

До слова, Центральноафриканська Республіка зробила Bitcoin офіційним платіжним засобом. У країні вважають, що таке рішення відкриє нові економічні горизонти для країни.

Разом з тим з 7 вересня 2021 року право розплачуватися криптовалютою отримали мешканці Сальвадору. Громадянам країни навіть дозволили віддавати у біткоїнах кредити та сплачувати іпотеку.