Рада нацбезпеки назвала кількість атакованих у січні стратегічних об'єктів РФ

Ворог продовжує зазнавати втрат на власній території

За перший місяць 2025 року на території Російської Федерації було атаковано понад 25 стратегічних об'єктів. Вони мають важливе значення для військового сектора країни-агресорки. Про це повідомляє начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

«За січень на території РФ було атаковано понад 25 стратегічних об'єктів, включно з нафтобазами, НПЗ, заводами, які важливі для оборонки», – повідомив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БпЛА. Їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Нафтоперекачувальна станція «Новозибков» є частиною магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області – останній пункт прокачування перед кордоном з Україною.

«Дружба» відіграє ключову роль у забезпеченні поставок нафти на білоруські НПЗ і транзиту в Європу. Через станцію проходить понад 33 мільйони тонн нафти на рік.

До слова, у Волгоградській області українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів. Там виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

Окрім того, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. Було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.

Також у ніч проти 25 січня 2025 року безпілотники здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших у РФ з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік.