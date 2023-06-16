Влада Швеції обурилась інфляцією і зробила винною Бейонсе

Наплив туристів у Швеції вплинув на рівень інфляції в країні

Рішення відомої співачки Бейонсе розпочати свій світовий тур Renaissance зі Стокгольма вплинуло на рівень інфляції у Швеції. Про це пише газета Financial Times із посиланням на економістів місцевого Danske Bank.

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Згідно з даними видання, світовий тур суперзірки Renaissance розпочався на Національній арені у Стокгольмі. Перші два концерти Бейонсе, які відбулись 11 і 12 травня, відвідали не менше 46 тисяч людей – багато хто з фанів приїхав до Швеції безпосередньо заради цих концертів, що, своєю чергою, позначилося на цінах у готелях та ресторанах.

Американські шанувальники зіткнулися з цінами до 900 доларів на американську частину туру, що спонукало деяких шукати дешевші варіанти в Європі.

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Наплив туристів також вплинув на рівень інфляції в країні, яка у травні становила 8,2%, хоча Центральний банк Швеції прогнозував 8,1%, а експерти, а от експерти опитані виданням, припускали, що інфляція сповільниться до 7,8%.

«Можливо, все це пов’язано не лише з нею, оскільки відбуваються й інші події, але якщо подумати про те, що стало причиною, вона є головною підозрюваною», заявив головний економіст Danske Bank Майкл Гран.

«Відповідальність за цей сюрприз несе Бейонсе. Це досить разюче для одного заходу. Раніше ми такого не бачили», – додав він. За словами експертів, ефект від концертів Бейонсе має зійти нанівець протягом червня. Гран зазначив, що інші країни мають «набагато більше можливостей, щоб впоратися, коли всі ці вболівальники заполонять країну».

Зазначимо, Бейонсе виграла рекордну кількість «Греммі», стала однією з найбільш продаваних музичних виконавиць у світі та перебуває у світовому турі Renaissance з аншлагом, який б’є рекорди.

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Нагадаємо, що цими днями шведські супермаркети зробили антирекламу для брендів, які не вийшли із ринку країни-агресора. ведський супермаркет ICA в Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація Mondelez International, яка виготовляє шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печиво Oreo, сир Philadelphia та інші популярні продукти, у «чорному списку України» через те, що вона не закрила свої філії на території країни-агресора.