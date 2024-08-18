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Камабла, Брехля, Крейзі: Трамп безуспішно шукає прізвисько для Гарріс – Politico

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Камабла, Брехля, Крейзі: Трамп безуспішно шукає прізвисько для Гарріс – Politico
Республіканець намагається вигадати прізвисько своїй конкурентці
фото з відкритих джерел

Трамп відзначається вгадуванням образливих прізвиськ-характеристик для своїх опонентів

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп намагається вигадати для кандидатки від демократів Камали Гарріс образливе прізвисько, яке б підхопили його виборці, але поки що йому це не вдається. Про це пише Politico.

Кілька разів Трамп називав Гарріс у своїх виступах та в соцмережах «Реготуха Камала», «Брехля Камала», «Крейзі Камала», при цьому неправильно ставив наголос (на другий склад замість першого) або взагалі перекручував ім’я – «Камабла».

Після того, яка президент Джо Байден відмовився від участі у виборах і Гарріс стала кандидаткою, Трамп обізвав її «Бай-бай-Байден». Проте в останні дні він відмовився від цих прізвиськ, хоча активно використовує їх для інших супротивників.

Вигадування образливих прізвиськ-характеристик завжди відзначало Трампа, щойно він з'явився на політичній арені. Він вигадує їх як для республіканців, так і для демократів, яких хоче принизити, що дуже подобається частині його прихильників.

Кандидатку на посаду президента у 2016 році Гілларі Клінтон він іменував «Крива Гілларі». Колишнього суперника під час кампанії висунення кандидата від республіканців, сенатора Теда Круза обзивав «Брехлом». Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та сенатор Берні Сандерс (обидва демократи) мали прізвисько «Крейзі». Байден завжди був «Кривий Джо» або «Сонний Джо».

Трамп також намагається придумати короткі характеристики для Гарріс – як-от «прикордонна цариця» з натяком на те, що нібито вона керує політикою міграції в адміністрації Байдена, та «небезпечна лібералка», – але й ці епітети поки що не прижилися.

Як пише видання, боротьба навколо пошуку прізвиська для Гарріс показує, наскільки сильно відхід Байдена змінив усю виборчу кампанію Трампа. Він використовував прізвиська для президента роками, а з Гарріс має справу лише кілька тижнів і не може підібрати влучне прізвисько.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має право ображати свою конкурентку – віцепрезидентку Камалу Гарріс –тому що він її не поважає.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп різко висловився про кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Зокрема, Трамп, критикуючи Камалу Гарріс, вдався до образ.

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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс вибори у США

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