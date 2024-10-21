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«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
Згідно з даними іспанського уряду, в акціях протесту взяли участь щонайменше 8 тис. осіб
фото: Reuters/Borja Suarez

Протестувальники стверджують, що прибуття мільйонів відвідувачів виснажує обмежені природні ресурси

Тисячі людей вийшли на протести на курортах іспанських Канарських островів проти «надмірного туризму», який, за їхніми словами, витісняє місцеве населення з ринку житла. Про це повідомляє Reuters.

Під гаслом «Канарські острови мають межу» мешканці одночасно вийшли на демонстрації на островах Гран-Канарія, Тенеріфе, Ла-Пальма, Фуертевентура, Лансароте та Ель-Ієрро та закликали до зміни моделі туризму на островах.

Протестувальники стверджують, що прибуття мільйонів відвідувачів щороку виснажує обмежені природні ресурси островів, такі як питна вода та завдає шкоди навколишньому середовищу.

«Нам потрібна зміна туристичної моделі, щоб вона залишала тут багатство, щоб вона цінувала те, що має ця земля, тому що вона чудова», – зазначила одна з демонстранток Сара Лопес.

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фото: Reuters/Borja Suarez

Згідно з даними іспанського уряду, в акціях протесту взяли участь щонайменше 8 тис. осіб.

До слова, з січня по вересень Канарські острови відвідали 9,9 млн туристів, що на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Минулого року населення островів становило 2,2 млн осіб.

Нагадаємо, ще в квітні на Канарських островах місцеві жителі втомилися від туристів і вимагають спровадити їх усіх додому. З такою ініціативою виступила група активістів на Тенерифе і оголосила голодування. 

До слова, Прага заборонила нічні відвідування пабів, які організовують туристичні агентства. Все тому, що столиця тепер орієнтується на «більш культурних» туристів. Заступник мера Їржі Поспішіл заявив, що «мерія Праги шукає більш заможного туриста... а не того, хто приїжджає на короткий час, щоб напитися».

Також популярний курорт Італії стане платним для туристів. 

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Теги: земля туризм Іспанія населення

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