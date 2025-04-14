Атаками по Україні Путін перевіряє терпіння Трампа – Sky News

Путін не переймається, що ударами по Україні, може відштовхнути від себе Трампа

Путін переконаний, що Трамп настільки зацікавлений у нормалізації відносин з РФ, що не зважатиме на кількість жертв серед цивільних українців

Ракетний удар РФ по Сумах міжнародний кореспондент Sky News Діана Магней розцінила як спробу російського диктатора Володимира Путіна випробувати терпіння американського лідера Дональда Трампа, повідомляє «Главком».

За словами журналістки, Путін втратив усяке уявлення про пристойність задовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона підкреслила, що нинішні дії Кремля є відвертою спробою зірвати будь-які намагання США посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

Магней припускає, що Путін не надто переймається тим, що своїми жорстокими діями може відштовхнути від себе Трампа, який раніше виявляв до нього певну лояльність. На її думку, російський президент навмисно підвищує ставки, аби демонструвати власну силу.

Журналістка вважає, що удари по мирному населенню мають на меті не лише деморалізувати українців, а й втомити американського лідера війною, змусивши його зрештою зосередитися виключно на внутрішніх справах США. Водночас вона не виключає, що Путін переконаний: Трамп настільки зацікавлений у нормалізації відносин з РФ, що не надто зважатиме на кількість жертв серед цивільного населення.

Попри заяви Москви про те, що перемовини зі США ведуться на кількох рівнях, Путін не демонструє бажання досягти реального прогресу. Зауважуючи, що «миттєвих результатів очікувати не варто», Кремль, як зазначила Магней, продовжує уникати єдиного очевидного кроку до миру – повного виведення військ з України.

Також журналістка звернула увагу на те, що військова економіка РФ працює на повну потужність, і Путін продовжує сприймати Сполучені Штати як єдиного серйозного суперника, чию увагу варто привертати.

Ракетна атака на Суми, за словами Магней, лише підтверджує, чому прохання президента України Володимира Зеленського про додаткові системи протиповітряної оборони повинно залишатися головним пріоритетом міжнародної підтримки.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із закликом до запровадження нових санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на мирні домовленості. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X, повідомляє «Главком».

У дописі політик звинуватив російську владу у «варварському нападі» на християнських вірян в Україні, маючи на увазі атаку на Суми. Грем назвав цей обстріл відповіддю кремлівського лідера Володимира Путіна на спроби досягти припинення вогню та встановити мир.

«Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення», – зауважив сенатор.