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Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без коштів для України – Білий дім

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден накладе вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без коштів для України – Білий дім
Протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями Сенату вела роботу над законопроєктом
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакету

Адміністрація Білого дому застосує право вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю, без видатків на допомогу Україні він є неповним. Відповідну заяву Білого дому цитує Reuters.

Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакету.

«Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування на національну безпеку на стіл президента», – йдеться у заяві управління Білого дому.

Протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями Сенату вела роботу над законопроєктом, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Заходи щодо витрачання $118 млрд також дозволять надати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від глобальних конфліктів.

«Адміністрація рішуче виступає проти цього прийому, який нічого не робить для забезпечення безпеки кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей та вразливих місць відправлення культу та відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам, більшість із яких складають жінки та діти», – йдеться у заяві. 

Нагадаємо, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

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Теги: Сенат США США Джозеф Байден Україна

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