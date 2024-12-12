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Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден номінував експосла США в Україні на найвищу дипломатичну відзнаку
Джеффрі Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік
фото: «Голос Америки»

Званням Career Ambassador відзначають лише невелику кількість дипломатів.

Президент США Джо Байден номінував колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Паєтта на звання Career Ambassador, що є найвищим рангом у дипломатичній службі. Про це повідомляє «Голос Америки».

На цей час Паєтт працює в американському уряді на посаді помічника держсекретаря США із питань енергоресурсів. Паєтт був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, в період, коли Росія тимчасово окупувала Крим.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в офіційній заяві прокоментував номінації Паєтта та ще чотирьох американських дипломатів.

«Завдяки їхнім зусиллям Америка стала сильнішою, безпечнішою та кращою. Служба закордонних справ і Державний департамент висловлюють кожному з них особливу подяку за невтомну працю», – зазначив він.

Нагадаємо, близько 55% американців схвалюють, як обраний президент США Дональд Трамп справляється з перехідним періодом, очікують від нього «хорошої роботи» на посту глави держави.

Як повідомлялося, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), однак у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

До слова, американські законодавці хочуть оцінити, якими для України будуть наслідки припинення американської підтримки. Задля цього вони вимагають від керівників розвідок надати аналітичні звіти у 90-денний термін.

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Теги: США дипломатія посол Джозеф Байден джеффрі пайєтт

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