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Байден помилував членів своєї родини в останні хвилини на посаді президента

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Байден помилував членів своєї родини в останні хвилини на посаді президента
фото: Білий дім

Байден: Моя сім'я піддавалася постійним атакам і угрозам, спрямованим виключно на те, щоб причинити мені шкоду

Президент США Джо Байден помилував членів своєї сім'ї в останні хвилини на пост президента, включаючи своїх братів Джеймса Байдена і Френсіса Байдена, а також сестру Валері Байден. Про це повідомляє ВВС.

«Моя сім'я піддавалася постійним атакам і угрозам, спрямованим виключно на те, щоб причинити мені шкоду – це найгірший приклад партійної політики. На жаль, у мене немає причин полагать, що ці атаки порушуються», – йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого будинку.

«Іменно тому я користуюся своїми повноправними, наданими Конституцією, щоб помилувати Джеймса Байдена, Сару Джонс Байден, Валері Байден Оуенс, Джона Оуенса і Френсіса Байдена», – повідомляється в прес-релізі. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування низки посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування. Серед помилуваних – колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі, а також члени та співробітники комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року. Крім того, Байден помилував співробітників поліції Капітолію та столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією.

За даними NBC News, до складу комісії входили сенатор та колишні й чинні члени Палати представників США.

Байден має залишити Білий дім сьогодні 20 січня, перед тим, як новообраний президент Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів. Байден не розкривав своїх планів після президентства, але пообіцяв, що залишатиметься активним. Минулого тижня Білий дім підтвердив, що він має намір написати книгу.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію. Зазвичай президент США, каденція якого добігає кінця, в останній день залишає в Білого дому листа своєму наступнику.

Теги: США Джозеф Байден

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