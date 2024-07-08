NYT: Білий дім побоюється вводити нові санкції проти Росії

Радники президента США побоюються, що санкції призведуть до подорожчання нафти і бензину в країні

США побоюються вводити нові санкції проти Росії за використання нафтових танкерів, які допомагають обходити західні обмеження. Білий дім вважає, що це може спричинити зростання цін на нафту та зашкодити передвиборчій кампанії Байдена. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що посадовці у Міністерстві фінансів США запропонували нові зусилля, спрямовані на паралізацію флоту застарілих російських нафтових танкерів, що допомагають обходити граничну ціну у $60 за барель на російську нафту. Однак, пропозиція натрапила на супротив Білого дому.

Згідно з інформацією видання, економічні радники президента США побоюються, що нові заходи призведуть до подорожчання нафти і, як наслідок, – бензину в країні.

Передбачається, що такий крок негативно вплине на передвиборчу кампанію Байдена. У Білому домі відхилили пропозиції Мінфіну, навіть коли їм представили аналіз, котрий показує мінімальні ризики для нафтового ринку.

Наразі, за словами кількох поінформованих джерел видання, пропоновані санкції щодо «тіньового флоту» РФ залишаються на розгляді.

Нагадаємо, через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу, пише Bloomberg.

До слова, уряд Великої Британії стверджує, що країни «великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів.