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Байден може провести з Трампом ще одні дебати: названо терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден може провести з Трампом ще одні дебати: названо терміни
Дві третини глядачів, які спостерігали за попередніми теледебатами Байдена та Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю
фото з відкритих джерел

Байден заявив, що перебуває у виграшному становищі, адже він може «вийти і відповісти на будь-які запитання»

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Про це Байден заявив в інтерв’ю NBC News.

За словами Байден, дебати відбудуться тоді, коли кандидати в президенти США домовляться про них.

«І я погодився на дебати з ним (Трампом – «Главком») у вересні», – заявив він.

Зокрема, чинний президент США заявив, що він наразі перебуває у виграшному становищі.

«Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні. Я виїжджаю і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні записки. Мені не потрібні телепрограми – я можу вийти і відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання», – наголосив Байден.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

До слова, депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.

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Теги: дебати Дональд Трамп Джозеф Байден вибори у США

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