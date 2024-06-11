РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі

Російські та білоруські військові мають відпрацювати «питання спільної підготовки» до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї

Міноборони Росії розпочало другий етап навчань з тактичною ядерною зброєю, під час якого буде відпрацьовано «питання спільної підготовки частин збройних сил РФ та Білорусі до бойового застосування тактичної ядерної зброї». Про це повідомляє Телеграм-канал військового відомства країни-агресорки.

Заявлено, що навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування тактичної ядерної зброї Росії та Білорусі «з метою безумовного забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Союзної держави».

Про проведення навчань російське міноборони оголосило 6 травня. Таке доручення дав президент Володимир Путін «у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу російської федерації».

Нагадаємо, у травні бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Як зазначалося, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.

Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну