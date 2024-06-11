Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі
фото з відкритих джерел

Російські та білоруські військові мають відпрацювати «питання спільної підготовки» до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї

Міноборони Росії розпочало другий етап навчань з тактичною ядерною зброєю, під час якого буде відпрацьовано «питання спільної підготовки частин збройних сил РФ та Білорусі до бойового застосування тактичної ядерної зброї». Про це повідомляє Телеграм-канал військового відомства країни-агресорки.

Заявлено, що навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування тактичної ядерної зброї Росії та Білорусі «з метою безумовного забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Союзної держави».

Про проведення навчань російське міноборони оголосило 6 травня. Таке доручення дав президент Володимир Путін «у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу російської федерації».

Нагадаємо,  у травні бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Як зазначалося, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.

Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну

Читайте також:

Теги: росія Білорусь навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін у палаці Мезеберг під час зустрічі у Нічеччині
Меркель приховала від Європи план Путіна щодо шантажу газом, – Handelsblatt
7 червня, 10:47
Єдиний спосіб знизити ризики – збільшити контингент США на східних кордонах блоку до розміру часів холодної війни 
Чи наважиться Захід на ескалацію заради деескалації
4 червня, 15:30
Станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі
Угорщина разом з Білоруссю будуватимуть АЕС
29 травня, 22:00
У Абрамовича були симптоми отруєння, але лікар після обстеження нічого небезпечного для здоров’я не виявив
Очевидець україно-російських переговорів розказав про роль Абрамовича та його отруєння
27 травня, 21:05
Безугла шокувала заявою про укріплення на Харківщині і звинуватила у цьому військове керівництво України
Большевицька атака проти українського війська. Що коїть депутатка Безугла?
27 травня, 13:10
Літак C-130 ВПС Тайваню злітає на авіабазі Сіньчжу в Сіньчжу, Тайвань, 23 травня 2024 р.
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
23 травня, 09:43
В Севастополі нібито працює ППО
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про ракетну атаку
19 травня, 01:28
Крим, Новоросійськ і завод у Туапсе: РФ заявляє про масовану атаку дронів
Крим, Новоросійськ і завод у Туапсе: РФ заявляє про масовану атаку дронів
17 травня, 08:28
У Волгограді горить військова частина
У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
14 травня, 12:51

Політика

РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі
РФ оголосила про початок другого етапу ядерних навчань за участі Білорусі
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви
У Берліні розпочинається Конференція з відновлення України
У Берліні розпочинається Конференція з відновлення України
Заблудилися? Солдати КНДР перетнули південнокорейський кордон
Заблудилися? Солдати КНДР перетнули південнокорейський кордон
Рада безпеки ООН схвалила тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС
Рада безпеки ООН схвалила тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
19K
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
18K
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
16K
Суд визнав шестиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у шахрайстві
16K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua