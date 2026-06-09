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Президент Естонії закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Естонії закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС
Президент Естонії Алар Каріс закликав ЄС відкрити всі переговорні кластери з Україною
скріншот з відео

Алар Каріс заявив, що для відкриття всіх переговорних кластерів уже немає жодних перепон

Президент Естонії Алар Каріс виступив за прискорення переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та закликав відкрити всі переговорні кластери вже цього літа. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком».

Членство України в ЄС та НАТО має залишатися одним із ключових пріоритетів європейської політики. «Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз у червні, тому що вже більше немає жодних перепон», – наголосив Каріс.

Президент Естонії підкреслив, що Євросоюз повинен перейти від політичних декларацій до практичних рішень щодо подальшого просування України на шляху до членства.

Заява пролунала під час візиту Володимира Зеленського до Таллінна, де глава держави бере участь у саміті «Україна – Нордично-Балтійська вісімка» (NB8).

Під час перебування в Естонії український президент уже провів двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Також програмою візиту передбачені переговори з іншими лідерами країн Нордично-Балтійської вісімки.

Питання вступу України до ЄС стало однією з ключових тем переговорів у Таллінні поряд із безпековою співпрацею, підтримкою української оборони та посиленням тиску на Росію.

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Теги: Естонія Володимир Зеленський

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