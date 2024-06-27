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Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з двома країнами (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з двома країнами (фото)
Зеленський підписав нові безпекові угоди на саміті ЄС у Брюсселі
скріншот з відео

Підписані угоди передбачають комплексний пакет заходів допомоги Україні

Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Литвою та Естонією. Про це стало відомо з трансляції на сайті Європейської комісії.

Підписання документа відбулося на саміті ЄС у Брюсселі. Президент України підписав договір з президентом Литви Гітанасом Науседою і прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Зеленський підписав безпековий договір з президентом Литви Гітанасом Науседою
Зеленський підписав безпековий договір з президентом Литви Гітанасом Науседою
скріншот з відео
Зеленський підписав безпековий договір з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас
Зеленський підписав безпековий договір з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас
скріншот з відео

Підписані угоди передбачають комплексний пакет заходів допомоги Україні. До нього входить військова та економічна підтримка, а також політичне сприяння.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. За словами президента, Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, що Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду в четвер, 27 червня, під час саміту лідерів. 

До слова, проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.

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Теги: Естонія Брюссель Литва Володимир Зеленський безпека Європейський союз

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