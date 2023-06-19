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Швеція допускає можливість військового нападу з боку Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Швеція допускає можливість військового нападу з боку Росії
Нова оборонна доктрина Швеції базується на членстві в НАТО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Швеції наголосили, що Росія демонструє високу схильність до політичних і військових ризиків

Комітет з оборони парламенту Швеції допускає, що Росія може здійснити військовий напад на країну. Про це йдеться у звіті комітету, повідомляє шведський телеканал SVT

У доповіді зазначають, що хоча російські сухопутні війська перебувають в Україні, не можна виключати нападу на Швецію.

«Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичних і військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіуса дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною», – йдеться у документі.

Як сказали на телеканалі, нова оборонна доктрина Швеції, в основі якої лежить членство в НАТО, на відміну від попередньої доктрини, яка спиралася на співпрацю з іншими північними країнами і ЄС.

Зазанчимо, що Швеція намагається зміцнити свою оборону і подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі лише Туреччина та Угорщина не ратифікували заявку на вступ Швеції до Альянсу.

Нагадаємо, що генсек НАТО оцінив шанси Швеції приєднатися до Альянсу влітку. Раніше повідомлялося, що шедські супермаркети у незвичний спосіб висловили протест проти Росії.

Теги: Швеція росія напад

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