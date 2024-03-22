Німеччина легалізує марихуану з 1 квітня

Після набрання чинності цим законом по всій Німеччині доведеться переглянути вироки, які винесли за продаж марихуани

Землі Баварія та Саар виступили проти цієї ініціативи, проте їхні голоси не мали вирішального значення

Влада Німеччини ухвалила остаточне рішення легалізувати марихуану. Федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу. Про це повідомляє Bild.

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«Споживання (марихуани - ред.) у Німеччині різко зросла останніми роками. Тепер нам потрібно переосмислити цей процес та боротися з чорним ринком. Я сам багато років був противником легалізації канабісу. Тепер я змінив свою думку. Якби ми не змогли цього зробити, це був би чудовий день для дилерів», – заявив Лаутербах.

Раніше кілька земель, зокрема Баварія та Саар, виступили проти цієї ініціативи, проте їхні голоси не мали вирішального значення.

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Після набрання чинності цим законом по всій Німеччині доведеться переглянути вироки, які винесли за продаж марихуани. Лише у Берліні прокуратура буде змушена заново розглянути близько 3500 справ. За словами міністра юстиції Північного Рейну-Вестфалії Беньямін Лімбаха, амністія для засуджених за наркотичними статтями стане величезним тягарем для федеральних земель.

Нагадаємо, Уряд Німеччини ухвалив план легалізації марихуани.

Купівля та зберігання до 30 грамів марихуани для особистого рекреаційного споживання не будуть каратися. Її вирощування буде дозволено в обмеженому обсязі. На одну дорослу людину планують дозволити вирощування трьох рослин. Також передбачається продаж канабісу в ліцензованих спеціалізованих магазинах і, можливо, в аптеках, однак реклама відповідних продуктів буде заборонена.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.