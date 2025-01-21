Президент Панами відреагував на заяву Трампа щодо Панамського каналу

Муліно наголосив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відповів президенту США Дональду Трампу щодо його заяви про «повернення» Панамського каналу. Муліно наголосив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами. Відповідну заяву панамський президент опублікував у соціальній мережі X.

«Канал не передавали в концесію. Це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхоса-Картера», — нагадав Муліно.

За його словами, упродовж 25 років Панама «безперервно й відповідально» керувала каналом, розширювала його, щоб «служити світу й торгівлі», зокрема, Сполучених Штатів.

Муліно опублікував заяву, в якій наголосив: «Я повинен категорично заперечити слова президента Дональда Трампа. Канал є і залишиться панамським».

20 січня, під час своєї інавгурації Трамп оголосив про повернення контролю над Панамським каналом, який «експлуатує Китай».

Муліно відкинув це твердження Трампа. «У світі немає жодної країни, яка б втручалася в роботу каналу», – зазначив президент Панами.

Також він закликав до діалогу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час інавгураційної промови заявив, що хоче «забрати Панамський канал» у Панами.

«Президент Маккінлі зробив нашу країну дуже багатою, завдяки тарифам і талантам. Він дав Тедові Рузвельту гроші на багато речей, включаючи Панамський канал, який, на жаль, непродумано віддали Панамі. США витратили на це дуже багато грошей. Більше, ніж будь-хто. 38 тис. життів було загублено на цьому будівництві, а ми зробили цей подарунок, який не повинні були робити», – сказав Трамп.

Президент США звинуватив уряд Панами у невиконанні обіцянок щодо тарифів на проходження каналом: «Вони здирають великі гроші з наших судів, чого не повинно було бути. Зараз і Китай туди втручається. Трамп сказав: «Ми не давали цей канал Китаю – ми давали його Панамі. І ми хочемо цей канал забрати назад».

Зауважимо, що 20 січня у Вашингтоні відбулась інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він склав присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.

Інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну.

Чому Трамп не сказав про Україну ні слова, проаналізували в CNN.