Блокада кордону: уряд Польщі повідомив, коли розпочне переговори з фермерами

Перемовини з фермерами, що протестують на кордоні, мають розпочатися 26 лютого

Якщо такі переговори відбудуться, то вони стануть першими за 30 років

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак анонсував початок переговорів з фермерами стосовно блокади кордону. Перемовини мають розпочатися у понеділок, 26 лютого. Про це пише Polskie Radio 24.

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За словами політика, якщо такі переговори відбудуться, то вони будуть першими за 30 років. Колодзейчак також зазначив, що міністерство хоче дійти згоди з фермерами.

«Створення певної дорожньої карти, часових рамок для розв'язання подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка повинна призвести до того, що через два місяці таких проблем не буде», – сказав він.

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Міхал Колодзейчак додав, що фермери, які протестують на кордоні, самі визначать своїх представників для участі у переговорах з урядом. За словами політика, це точно не будуть профспілкові діячі, які сьогодні переслідують цілі політичної партії. Також Колодзейчак пообіцяв до кінця поточного тижня розповісти, де саме відбудуться ці переговори.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів.

Як повідомлялося, Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

Колодзейчака журналісти запитали, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За його словами, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони.

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«М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів», – заявив Колодзейчак.