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Війна виснажує бюджет Росії: борг зростає швидше за доходи – Bloomberg

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Війна виснажує бюджет Росії: борг зростає швидше за доходи – Bloomberg
фото ілюстративне

Bloomberg Economics: за десять років Росія виплатить відсотків на суму, що дорівнює всьому сьогоднішньому державному боргу

Через повномасштабну війну в Україні та відрізані міжнародними санкціями зовнішні джерела фінансування Кремль усе більше покладається на дорогі внутрішні запозичення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За розрахунками Bloomberg Economics, протягом наступного десятиліття Росія виплатить щонайменше 15% ВВП у вигляді сукупних відсотків за боргом – це приблизно дорівнює всьому обсягу державного боргу країни станом на сьогодні.

За словами джерел, обізнаних із бюджетними обговореннями, цього року очікується збільшення випуску внутрішніх облігацій, оскільки воєнна економіка вимагає додаткового фінансування. Видатки на оборону цього року можуть перевищити закладені в бюджеті показники на 4–5 трильйонів рублів (55–69 мільярдів доларів), або майже на 40%.

Згідно із законом про бюджет, уряд планував залучити на внутрішньому ринку трохи більше 4 трильйонів рублів, а ліміт державного боргу становив 37,4 трильйона рублів. Однак за перші п'ять місяців року дефіцит бюджету сягнув 6 трильйонів рублів, або 2,6% ВВП, що перевищило річний план приблизно на 60%. Цей ліміт на 2026 рік уже досягнуто.

Попри те, що Міністерство фінансів РФ намагається скоротити дефіцит за рахунок накопичених резервів та урізання видатків в інших сферах, уряд цього року буде змушений залучити ще 2–3 трильйони рублів через нові запозичення.

Видатки на обслуговування боргу подвоїлися з початку війни

Витрати на обслуговування боргу зросли вдвічі з моменту повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – після того, як центробанк підняв ставку до рекордного рівня, аби охолодити економіку, що перегрілася через зростання військових витрат. У 2021 році виплата відсотків становила лише 4,5% федеральних видатків і займала восьме місце серед статей бюджету.

Цього року Росія планує витратити на обслуговування боргу майже 4 трильйони рублів – це майже 9% усього федерального бюджету, що робить цю статтю п'ятою за обсягом після оборони, нацбезпеки, соціальної політики та економіки.

За словами директора з інвестицій Astra Asset Management Дмитра Полєвого, зростання боргового навантаження обмежує можливості Мінфіну оптимізувати інші статті видатків.

«За поточних відсоткових ставок внутрішній борг є досить дорогим», – зазначив директор з інвестицій московської Astra Asset Management Дмитро Полєвой.

«У певний момент це доведеться зупинити. Інакше остаточна вартість виходу з цієї ситуації може бути дуже значною», – попередив економіст, колишній високопосадовець центробанку Олег Вюгін.

Нагадаємо, у грудні 2025 року аналітики Bloomberg вже з'ясували, що Росія розплачуватиметься за війну ще довго після її завершення, а борг країни відносно ВВП може зрости майже до 70% до 2042 року.

До слова, через хронічний дефіцит бюджету Кремль уже списує борги регіонам та шукає інші способи покриття «діри» в бюджеті, зокрема продаж державних активів.

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Теги: нафта росія економіка бюджет фінансування ліміт

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