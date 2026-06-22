Лейборист Бернем заявив, що висуне свою кандидатуру на посаду премʼєра Британії

Бернем: Країна очікує стабільності, серйозного підходу та постійної уваги до найважливіших питань – і саме це вона й отримає

Новообраний депутат парламенту Великої Британії Енді Бернем заявив про намір балотуватися на посаду прем’єр-міністра країни замість Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Кір зробив величезний внесок у розвиток нашої країни, і я хочу подякувати йому за лідерство та відданість справі в такий складний період. Його рішення знаменує початок перехідного періоду, і важливо, щоб цей процес відбувався впорядковано та відповідально. Я висуну свою кандидатуру в рамках цього процесу. Країна очікує стабільності, серйозного підходу та постійної уваги до найважливіших питань – і саме це вона й отримає», – йдеться у дописі.

56-річний Енді Бернем з 2017 по 2026 рік був мером Великого Манчестера, у 2001−2017 роках – депутатом британського парламенту. Брав участь у виборах лідера Лейбористської партії у 2010 і 2015 роках. Займав кілька посад у кабінеті міністрів, востаннє – посаду державного секретаря з питань охорони здоров’я з 2009 по 2010 рік в уряді Гордона Брауна. Бернем належить до помірковано-лівого крила Лейбористської партії.

Бермен додав: «Надалі нашим пріоритетом має бути спільна робота над тим, щоб повернути країну туди, де ми всі хочемо її бачити. Люди хочуть бачити прогрес у сфері економічного зростання, вартості життя, сфери суспільних послуг, житлового будівництва та можливостей для наступного покоління. Політичні зміни ніколи не повинні відволікати від відповідальності за покращення життя людей».

Нагадаємо, 22 червня 2026 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Стармер заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. За словами Стармера, він почув позицію депутатів Лейбористської партії щодо того, хто має вести партію на наступні загальні вибори.

Зокрема, головним претендентом на роль наступника Стармера називали мера Великого Манчестера Енді Бернема.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він подякував Кіру Стармеру за підтримку України.